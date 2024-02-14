60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости

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Вице-премьер Татьяна Голикова на выставке «Россия» на ВДНХ рассказала о результатах работы центров занятости в 2023 году.Подводя итоги программы «Активного долголетия», Татьяна Голикова рассказала, что в центры занятости в 2023 году обратились около 274 тысяч россиян в возрасте от 55 лет, 60% из них были трудоустроены, пишет «Интерфакс».Голикова сообщила, что за время действия этой программы 413 тысяч граждан старшего поколения прошли переобучение.- специалист по интернет-маркетингу;- специалист по управлению персоналом;- специалист по информационным ресурсам;- программист;- специалист по охране труда.Вице-премьер отметила, что поддержка людей старшего поколения является одним из приоритетов государства. На данный момент в России проживает 34,5 млн человек старше 60 лет, к 2030 году их число может увеличиться на 2 млн, заявила Голикова.