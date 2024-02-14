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60% россиян старше 55 лет были трудоустроены через центры занятости
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Вице-премьер Татьяна Голикова на выставке «Россия» на ВДНХ рассказала о результатах работы центров занятости в 2023 году.
Подводя итоги программы «Активного долголетия», Татьяна Голикова рассказала, что в центры занятости в 2023 году обратились около 274 тысяч россиян в возрасте от 55 лет, 60% из них были трудоустроены, пишет «Интерфакс».
Голикова сообщила, что за время действия этой программы 413 тысяч граждан старшего поколения прошли переобучение.
Наиболее популярными профессиями оказались:
- специалист по интернет-маркетингу;
- специалист по управлению персоналом;
- специалист по информационным ресурсам;
- программист;
- специалист по охране труда.
Вице-премьер отметила, что поддержка людей старшего поколения является одним из приоритетов государства. На данный момент в России проживает 34,5 млн человек старше 60 лет, к 2030 году их число может увеличиться на 2 млн, заявила Голикова.
Подводя итоги программы «Активного долголетия», Татьяна Голикова рассказала, что в центры занятости в 2023 году обратились около 274 тысяч россиян в возрасте от 55 лет, 60% из них были трудоустроены, пишет «Интерфакс».
Голикова сообщила, что за время действия этой программы 413 тысяч граждан старшего поколения прошли переобучение.
Наиболее популярными профессиями оказались:
- специалист по интернет-маркетингу;
- специалист по управлению персоналом;
- специалист по информационным ресурсам;
- программист;
- специалист по охране труда.
Вице-премьер отметила, что поддержка людей старшего поколения является одним из приоритетов государства. На данный момент в России проживает 34,5 млн человек старше 60 лет, к 2030 году их число может увеличиться на 2 млн, заявила Голикова.
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