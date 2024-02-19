К 2030 году в московском метро планируется запустить беспилотники

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Сергей Собянин в своем блоге написал о планах разработки новой модификации поездов столичного метрополитена с элементами беспилотного управления.Мэр Москвы рассказал о транспортной программе до 2030 года: «В 2024 году на линии метро выйдет состав новой серии "Москва-2024". В 2026-2030 годах планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления».Скоро на новые диаметры выйдет новый поезд МЦД «Иволга 4.0» — первый городской электропоезд с тремя дверями в промежуточных вагонах.Как утверждают власти, дальнейшая модернизация электробусов будет сконцентрирована на увеличении доли комплектующих отечественного производства, включая тяговую батарею. Планируется, что электробусы следующих поколений получат увеличенный запас хода, большее количество посадочных мест, а также элементы беспилотного управления.Ожидается, что к 2030 году в Москве современный и комфортный подвижной состав будет составлять 100% парка городских электробусов и трамваев, 100% поездов МЦД и 95% вагонов метро.