В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги

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Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес законопроект о предоставлении гражданам права отзывать глав муниципальных образований и членов выборных органов местного самоуправления на основе голосования на портале «Госуслуги», сообщает ТАСС.В законопроекте предлагается избирателям, зарегистрированным в соответствующем муниципальном образовании (избирательном округе), ежегодно давать возможность принять решение об отзыве депутата или главы муниципального образования при тайном голосовании. Выборное лицо местного самоуправления признаётся отозванным, если за это проголосовало не менее половины избирателей.Владислав Даванков считает, что предоставление россиянам такого права позволит увеличить возможность граждан напрямую влиять на политику без дополнительных бюджетных расходов. Также принятие законопроекта повысит ответственность должностных лиц перед избирателями.