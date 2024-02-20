Возрастное ограничение 18+

В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги

14.23 Четверг, 22 февраля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внес законопроект о предоставлении гражданам права отзывать глав муниципальных образований и членов выборных органов местного самоуправления на основе голосования на портале «Госуслуги», сообщает ТАСС.

В законопроекте предлагается избирателям, зарегистрированным в соответствующем муниципальном образовании (избирательном округе), ежегодно давать возможность принять решение об отзыве депутата или главы муниципального образования при тайном голосовании. Выборное лицо местного самоуправления признаётся отозванным, если за это проголосовало не менее половины избирателей.

Владислав Даванков считает, что предоставление россиянам такого права позволит увеличить возможность граждан напрямую влиять на политику без дополнительных бюджетных расходов. Также принятие законопроекта повысит ответственность должностных лиц перед избирателями.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ксения Ершова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В столице Урала прошёл форум по противодействию кибермошенничеству
20 февраля 2024
Белоярская прокуратура обязала администрацию поставить освещениях на улицах местного посёлка
16 февраля 2024
Транспортная прокуратура потребовала осветить антенну в Нижнем Тагиле
19 февраля 2024
Свердловский посёлок обеспечили автобусным маршрутом после вмешательства прокуратуры
13 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В Свердловской области ДТП всё чаще оформляют по европротоколам через приложения

Автострахование и киберриски обсудили на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» в Екатеринбурге
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
14:18 Гражданина Белоруссии освободили из рабства в свердловском селе
13:40 Первоуральцы грозят принести фекальные воды из подвалов в местный «Водоканал»
13:12 В Нижнем Тагиле мужчина ударил девочку за отказ уступить место в трамвае
13:10 В Перми открылся центр подбора персонала «Уралкалия»
12:37 Очередному «химику» вынесли приговор в Екатеринбурге за производство наркотиков
12:04 Неуследившую за дочерью екатеринбурженку наказали годом ограничения свободы
11:32 «Сухой порт» хотят продлить от Екатеринбурга до Ямала
10:58 В Сысерти завершился капитальный ремонт взрослой поликлиники
10:40 Пострадавший в ДТП в Нижнетуринском районе водитель ВАЗа скончался в больнице
10:20 ГУФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения
10:04 Каждый второй екатеринбуржец планирует изучение иностранного языка в 2024 году
09:38 Екатеринбургским коммунальщикам поручили почистить тротуары и вывезти снег
21:10 Более двух десятков водителей Каменска-Уральского лишили прав по медицинским причинам
20:43 В Ельцин Центре отметят некруглый юбилей Балабанова
20:00 В школьные столовые Байкаловского района продукты доставляли по фальшивым документам
19:17 Водитель грузовика попал в больницу и оставил пожарных Среднеуральска без отопления
18:47 «Лихие 90-е» в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга продолжаются
17:50 Синоптики предупреждают о морозе до -33°C в Свердловской области
17:15 Накануне Дня защитника Отечества депутат свердловского Заксобрания побеседовал со студентами УГГУ о самбо
16:59 ДТП с участием четырёх машин произошло в Екатеринбурге на Старых Большевиков
16:44 В Верхней Пышме для «Львят» открыли трамвайное депо
16:04 Присяжные оправдали супругов, обвиняемых в двойном убийстве в Первоуральске
15:12 Генконсул Китая покидает столицу Урала
14:51 Туристы из Екатеринбурга застряли в Таиланде из-за поломки самолёта
14:42 Росреестр Прикамья разъясняет, как вернуть излишне уплаченную госпошлину
Все новости
14:23 В Госдуму внесли законопроект о возможности граждан отзывать мэров и депутатов через Госуслуги
13:38 Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей
13:23 В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»
17:04 В Дагестане без электроснабжения остались более 70 тысяч человек
15:12 Элла Памфилова рассказала о новых возможностях наблюдения за онлайн-голосованием
16:52 СК: организована проверка по факту смерти Алексея Навального
16:28 В УФСИН заявили о смерти Алексея Навального
15:55 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
15:45 Более 20 детей почувствовали себя плохо после патриотического мероприятия в калининградской школе
15:24 СКР: калининградские школьники отравились неизвестным токсичным веществом
14:45 Власти Казахстана обсуждают фиксированный коридор цен на яйца
13:44 На Солнце произошла очередная вспышка высшего балла
12:52 В ХМАО новорожденному ребенку дали имя Владимир-Путин
12:25 В Сенегале после массовых протестов признали перенос президентских выборов неконституционным
11:45 Гладков: при ударе по Белгороду погибли 7 человек, ранены 19
17:38 Минздрав РФ уточнил количество погибших и раненых в Белгороде
17:09 Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
17:03 В России резко вырос спрос на психологов
16:05 Губернатор Гладков: в Белгороде при ударе погибли пять человек, в том числе ребенок
15:03 В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие
14:41 В Санкт-Петербурге осудили отца, который заставлял сына воровать
14:32 В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
14:24 Число недвижимости, распроданной на торгах, выросло на 5%
14:15 За 2023 год из российских школ уволились более 193 тысяч учителей
13:30 Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK