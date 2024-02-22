Объем инвестиций в туризм в России в 2024 году может превысить 700 млрд рублей

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Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков на Форуме устойчивого развития «Путешествуй!» сообщил о том, что в 2024 году ожидается рост объема инвестиций в туристическую отрасль России до 700 млрд рублей, пишет INTERFAX.На форуме «Путешествуй!», который проходит на Камчатке, Дмитрий Вахруков рассказал о росте инвестиций в сферу туризма: «За последние три года объем инвестиций в туризм вырос в три раза, в этом году он может составить более 700 млрд рублей. Водятся новые гостиничные номера: в прошлом году темпы роста ввода в эксплуатацию номерного фонда составили плюс 40%».Развитие экономики отрасли, по словам замглавы Минэкономразвития, происходит за счет строительства гостиниц по льготной ставке, модульных объектов размещения и другой инфраструктуры, а также за счет развития устойчивого туризма.Дмитрий Вахруков сообщил, что к 2030 году ожидается удвоение туристического потока и рост числа поездок до 140 миллионов. На данный момент отмечается дефицит гостиничных номеров, однако к 2030 году планируется построить 25 тысяч новых.