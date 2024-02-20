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В Хабаровске признали экстремистским движение «Я/МЫ Сергей Фургал»

13.23 Четверг, 22 февраля 2024
В Хабаровске краевой суд принял решение о признании движения «Я/МЫ Сергей Фургал» экстремистской организацией, сообщает управление Генеральной прокуратуры РФ по ДФО в своем телеграм-канале.

7 февраля 2024 года в суд был подан иск с требованием признать движение экстремистским и запретить его деятельность в России. В прокуратуре дали следующий комментарий: «Установлено, что межрегиональное общественное движение "Я/МЫ Сергей Фургал" под прикрытием идей защиты и поддержки бывшего губернатора региона осуществляет экстремистскую деятельность. Объединяющей основой движения служит экстремистская идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды к представителям институтов власти, разрушающая правовые устои и ценности общества, следует из сообщения».

Суд утверждает, что целями движения были «создание условий для изменения основ конституционного строя Российской Федерации и смена власти в стране насильственным путем». Для достижения данных целей распространялись «призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков, совершению насильственных действий в отношении представителей власти и др».

По данным прокуратуры, участниками движения использовались «различные политические технологии воздействия на принятие органами власти решений, включая организацию и проведение несогласованных массовых публичных мероприятий». За эти действия участники неоднократно привлекались к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, суд заявляет, что организация действовала «в активной координации различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России».

Движение «Я/МЫ СЕРГЕЙ ФУРГАЛ» возникло в 2020 году после того, как экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвинили в организации убийств и покушений, совершенных в 2004–2005 годах. В феврале 2023 года суд назначил Фургалу наказание в виде 22 лет колонии строгого режима.

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Ксения Ершова © Вечерние ведомости


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