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ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых
Фото: Центральный Банк России/cbr.ru
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.
Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ РФ отмечают, что текущее инфляционное давление «снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким».
«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — говорится в сообщении.
Между тем, Банк России по-прежнему прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Добавим, что в прошлом году инфляция в России составила 7,42%.
Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора. В ЦБ РФ отмечают, что текущее инфляционное давление «снизилось по сравнению с осенними месяцами, но остается высоким».
«Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг. Судить об устойчивости складывающихся дезинфляционных тенденций преждевременно», — говорится в сообщении.
Между тем, Банк России по-прежнему прогнозирует, что годовая инфляция снизится до 4–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
Добавим, что в прошлом году инфляция в России составила 7,42%.
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