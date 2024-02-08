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Инфляция в Аргентине за год составила более 250%
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
За последние 12 месяцев инфляция в Аргентине достигла 254,2%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный институт статистики и переписи населения Аргентины (INDEC).
Согласно отчету, опубликованному на сайте INDEC, стоимость услуг в транспортной сфере за январь увеличилась на 26,3%. На 25,1% выросла стоимость услуг телефонной связи и доступа в интернет. Резко подорожали средства личной гигиены, а также услуги в сфере красоты — на 44,4%.
Наименьший рост цен отмечается среди одежды и обуви – 11,9%. Стоимость образования выросла на 0,9%. За 2023 год, согласно данным Института статистики и переписи населения Аргентины, цены в стране за 12 месяцев в среднем выросли на 211,4%.
После избрания Хавьера Милея главой государства 19 ноября 2023 года инфляция ускорилась. Милей охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике.
Согласно отчету, опубликованному на сайте INDEC, стоимость услуг в транспортной сфере за январь увеличилась на 26,3%. На 25,1% выросла стоимость услуг телефонной связи и доступа в интернет. Резко подорожали средства личной гигиены, а также услуги в сфере красоты — на 44,4%.
Наименьший рост цен отмечается среди одежды и обуви – 11,9%. Стоимость образования выросла на 0,9%. За 2023 год, согласно данным Института статистики и переписи населения Аргентины, цены в стране за 12 месяцев в среднем выросли на 211,4%.
После избрания Хавьера Милея главой государства 19 ноября 2023 года инфляция ускорилась. Милей охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике.
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