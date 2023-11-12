Возрастное ограничение 18+

Президентом Аргентины избрали анархо-капиталиста, обещавшего сжечь центральный банк

12.03 Понедельник, 20 ноября 2023
Фото: Вечерние ведомости
Во втором туре президентских выборов в Аргентине победу одержал Хавьер Милей — представитель Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Он набрал более 55% голосов против 44% с небольшим процентов голосов у Серхио Массы из левой перонистской коалиции, занимающего в действующем правительстве Аргентины пост министра экономики. В первом туре Милей набрал 29,99%, у Массы было 36,78%.

Хавьер Милей известен своим экстравагантным поведением — он называет себя анархо-капиталистом и предлагает решать затянувшиеся проблемы в аргентинской экономике радикальными методами. В частности он обещал в случае победы сжечь Центробанк и заменить национальную валюту песо на доллар США. Главным символом своей кампании Милей выбрал бензопилу.

Во внешней политике Хавьер Милей обещал отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС и разорвать отношения с «коммунистическими Бразилией, Китаем и Россией».

Милея с победой уже поздравил экс-президент США Дональд Трамп, с которым его часто сравнивают.

«Весь мир наблюдал! Я очень горжусь тобой. Ты перевернешь свою страну и действительно сделаешь Аргентину снова великой», — написал бывший американский президент, очевидно напоминая о вековом прошлом Аргентины, когда уровень жизни в этой стране был выше, чем в странах Западной Европы.

Милей уже сделал первое заявление после избрания на пост, пообещав работать «со всеми странами свободного мира». Он заявил, что обязательства Аргентины — это демократия, «свободная торговля и мир».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Алиса Левина © Вечерние ведомости


Похожие материалы
«Автомобилист» одержал победу над «Адмиралом» по буллитам
12 ноября 2023
Двум свердловским муниципалитетам пообещали 34,4 миллиона на благоустройство
15 ноября 2023
Магазинного воришку помог остановить нижнетагильский пёс
13 ноября 2023
Победители марафона в Екатеринбургском театральном институте получили денежный приз
13 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
19:07 Полувековой рубеж перешагнул Дворец молодёжи в Екатеринбурге
18:32 На свердловских дорогах продолжают гибнуть животные
17:44 В Нижнем Тагиле с переломом голеней попал в больницу угодивший под машину школьник
17:05 В мэрии Екатеринбурга заявили о готовности коммунальщиков к сильным снегопадам
16:32 В Верхней Пышме вынесли приговор подсудимому, пытавшемуся передать наркотики в зале суда
15:55 Более 900 свердловских малышей появились на свет благодаря ЭКО в 2023 году
15:22 Свердловские спасатели предупредили о сильном ветре и метелях 21 ноября
14:57 Прокуратура начала проверку по факту издевательств над девушкой с инвалидностью в Реже
14:35 Свердловский губернатор поручил Минобразования проконтролировать ситуацию с талицкой школой
14:19 Более 6 тысяч прикамцев обратились в Росреестр, чтобы обезопасить свое имущество от мошенников
13:59 МТС в честь 30-летнего юбилея объявляет в Свердловской области розыгрыш призов
13:53 Валерий Сухих: «Важно, чтобы молодое поколение знало о славных страницах истории нашей страны»
13:25 В Артёмовском провалилась под лед и погибла малолетняя девочка
13:00 Возобновились перелеты из столицы Урала в Грузию
12:36 Жители сгоревшей Сосьвы обратились к президенту в защиту арестованного управляющего лесопилкой Мамедова
12:05 После обращения жителей Талицы к президенту из-за закрытия школы на ремонт прокуратура организовала проверку
11:35 В столицу Урала прибыло шесть тонн искусственных елок
11:09 Екатеринбуржцам предложили самостоятельно прослушать аудиоспектакль по барельефу на Луначарского
10:47 В Пермском крае судебные приставы взыскали моральный вред из доходов должника
10:35 В Сысерти из-за аварии снизили давление холодного водоснабжения
10:05 Десятилетняя пассажирка пострадала в ДТП на Восточной в Екатеринбурге
09:34 Жители свердловского поселка Островное замерзают в своих квартирах
18:34 В Свердловскую область идёт потепление, а вместе с ним снегопады и метели
16:43 В торговом центре «Мегаполис» в Екатеринбурге объявили об эвакуации
13:00 В пригородах Екатеринбурга выросли цены на вторичку
Все новости
19:20 Инфляция ускорилась в большинстве российских регионов из-за мяса и автомобилей
19:00 26 миллионов российских пенсионеров получают пенсии на банковские карты
18:33 Жители Нижнего Новгорода просят Бастрыкина спасти троллейбусное движение
17:54 Электро-Ладу Largus могут начать выпускать в первой половине 2024 года
16:09 Специалисты Роскачества посоветовали «утеплять» телефон на морозах
15:17 Силовики пришли сразу в три пермских министерства
14:44 В Минприроды РФ сообщили о задержании своего чиновника
13:30 Миллиард рублей выделят на реконструкцию аэропортов в Дагестане и Якутии
12:38 В Минэнерго рассказали об отключениях электричества в регионах России из-за урагана
12:03 Президентом Аргентины избрали анархо-капиталиста, обещавшего сжечь центральный банк
12:00 Самые высокие зарплаты в России на Чукотке, ЯНАО и Магаданской области
11:23 Режим повышенной готовности ввели в Омской области из-за непогоды и отсутствия света в 80 населенных пунктах
11:03 Скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
17:03 Минюст направил в суд иск о признании «движения ЛГБТ» экстремистской организацией
16:46 В Италии крупнейшие профсоюзы проводят забастовку
14:56 В ГД предложили повышать рождаемость за счет «сделки» с осужденными женщинами
13:35 В Красноярске журналиста оштрафовали по статье о возбуждении ненависти к «Единой России»
11:39 В Ереване в здании госуниверситета прогремел взрыв
11:23 В Забайкалье при обрушении в шахте золоторудной компании погибли два человека
11:02 В Астрахани ввели режим ЧС после обрушения жилой пятиэтажки
17:36 Художницу Сашу Скочиленко приговорили к 7 годам колонии по делу о военных «фейках»
16:57 На Дальнем Востоке на 25% снизились оптовые цены на красную икру
15:50 В РЖД хотят восполнить дефицит кадров за счет иностранцев и осужденных
15:06 Глава ЦБ РФ: цены на новостройки в России за последние три года выросли на 90%
14:15 В Минводах найдено тело экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО, сообщили СМИ
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK