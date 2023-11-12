Президентом Аргентины избрали анархо-капиталиста, обещавшего сжечь центральный банк

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Во втором туре президентских выборов в Аргентине победу одержал Хавьер Милей — представитель Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Он набрал более 55% голосов против 44% с небольшим процентов голосов у Серхио Массы из левой перонистской коалиции, занимающего в действующем правительстве Аргентины пост министра экономики. В первом туре Милей набрал 29,99%, у Массы было 36,78%.Хавьер Милей известен своим экстравагантным поведением — он называет себя анархо-капиталистом и предлагает решать затянувшиеся проблемы в аргентинской экономике радикальными методами. В частности он обещал в случае победы сжечь Центробанк и заменить национальную валюту песо на доллар США. Главным символом своей кампании Милей выбрал бензопилу.Во внешней политике Хавьер Милей обещал отозвать заявку Аргентины на вступление в БРИКС и разорвать отношения с «коммунистическими Бразилией, Китаем и Россией».Милея с победой уже поздравил экс-президент США Дональд Трамп, с которым его часто сравнивают.«Весь мир наблюдал! Я очень горжусь тобой. Ты перевернешь свою страну и действительно сделаешь Аргентину снова великой», — написал бывший американский президент, очевидно напоминая о вековом прошлом Аргентины, когда уровень жизни в этой стране был выше, чем в странах Западной Европы.Милей уже сделал первое заявление после избрания на пост, пообещав работать «со всеми странами свободного мира». Он заявил, что обязательства Аргентины — это демократия, «свободная торговля и мир».