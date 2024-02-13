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В Белгороде при ракетной атаке поврежден торговый центр, есть погибшие

15.03 Четверг, 15 февраля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Белгороде при ракетной атаке повреждения получил торговый центр, передают РИА Новости с места событий.

По данным агентства, погибли минимум два человека.

В местных телеграм-каналах пишут, что погибли пятеро, в том числе ребенок.

Губернатор Гладков официально информацию пока не комментировал. Ранее в четверг он предупредил жителей о ракетной опасности.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Обновлено. В Минобороны сообщили об уничтожении 14 реактивных снарядов над Белгородской областью. «Дежурными средствами ПВО четырнадцать реактивных снарядов были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства. По данным Минобороны, была пресечена попытка совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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