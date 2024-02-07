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В Германии экс-прокурор-лунатик обвинен в насилии над собственным сыном
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Германии бывший прокурор надругался над восьмилетним сыном. Обвиняемый утверждает, что совершил преступление во сне, сообщает издание «Lübecker Nachrichten».
Инцидент произошел в конце марта 2019 года. Экс-прокурор Филипп М. ночью совершил в отношении своего несовершеннолетнего сына действия сексуального характера. Наутро жена обвинила его в надругательстве над ребенком, однако Филипп не вспомнил о произошедшем, уверяя, что инцидент произошёл во сне. После произошедшего его супруга подала на развод.
Для подтверждения версии обвиняемого была вызвана женщина, с которой М. состоял в отношениях в студенческие годы. Она рассказала, что обвиняемый не раз проявлял сексуальную активность во сне.
Экс-прокурор был приговорён к условному сроку на один год и шесть месяцев — четыре месяца уже считаются отбытыми.
Инцидент произошел в конце марта 2019 года. Экс-прокурор Филипп М. ночью совершил в отношении своего несовершеннолетнего сына действия сексуального характера. Наутро жена обвинила его в надругательстве над ребенком, однако Филипп не вспомнил о произошедшем, уверяя, что инцидент произошёл во сне. После произошедшего его супруга подала на развод.
Для подтверждения версии обвиняемого была вызвана женщина, с которой М. состоял в отношениях в студенческие годы. Она рассказала, что обвиняемый не раз проявлял сексуальную активность во сне.
Экс-прокурор был приговорён к условному сроку на один год и шесть месяцев — четыре месяца уже считаются отбытыми.
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