Число недвижимости, распроданной на торгах, выросло на 5%

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Количество объектов жилой недвижимости, реализованных на торгах в 2023 году, увеличилось на 5% по сравнению с 2022 годом, подсчитало коллекторское агентство «Долговой Консультант».Агентство «Долговой Консультант» изучило реестр извещений публичных торгов Федеральной службы судебных приставов и реестра лотов ГИС «Торги». Выяснилось, что за 2023 год состоялось 4,15 тыс. торгов (в 2022 году – 3,97 тыс.).Вместе с тем, по сравнению с 2021 годом количество проданной недвижимости сократилось на 19%. Однако сумма вырученных средств благодаря росту цен на недвижимость оказалась на 4,8 млрд рублей больше.Стоимость жилья на торгах сейчас приближена к рыночной, это снижает интерес инвесторов. Быстро и с выгодой реализовать купленный объект инвесторам не удаётся, поэтому в конце 2023-го года наметилось снижение интереса к торгам, которое в полной мере проявится уже в первой половине 2024-го, комментирует ситуацию генеральный директор агентства.В 28 регионах из 84 (или в 33%) количество реализованных объектов [b][/b]снизилось, в 52-х (62%) — выросло. Наибольший прирост в Удмуртской республике (+60), Тульской области (+35), Республике Саха (Якутия) (+33). В 2023 году лидерами по количеству торгов стали Московская и Челябинская области, Москва и Санкт-Петербург.