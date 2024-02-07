За 2023 год из российских школ уволились более 193 тысяч учителей

Аля Трынова © Вечерние ведомости

За прошедший 2023 год из российских школ уволились 193,5 тысячи учителей.Большинство из них (93%) ушли по собственному желанию. Такую статистику со ссылкой на Минпросвещения приводит депутат ГД, член комитета по просвещению Анна Скрозникова.По данным депутата, за последние семь лет число уволившихся педагогических работников в России выросло на треть — в 2017 году из российских школ ушли 141,8 тысячи учителей.Самая тяжелая кадровая ситуация в начальной школе. Так, за семь лет число уволившихся учителей начальных классов увеличилось почти на 70%.Число ушедших учителей русского языка выросло на 49%, биологии — на 41%, математики — на 39%.Депутат обратилась к премьер-министру Мишустину с предложением исследовать ситуацию, «поскольку только на основе полученных данных можно предпринимать меры по возможному возвращению в профессию уволившихся учителей» (цитата из обращения по РИА Новости).