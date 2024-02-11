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Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту
Фото: Вечерние ведомости
Пассажирский самолет, выполняющий рейс Москва — Петербург, готовится к экстренной посадке в аэропорту столицы.
Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на авиационные службы.
Телеграм-канал 112 утверждает, что у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» отказал один из двигателей. По данным канала, борт кружит над Истринским районом.
В пресс-службе аэропорта «Шереметьево» также сообщили, что готовы принять SSJ, у которого сработал датчик отказа одного из двигателей.
Обновлено. Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет благополучно приземлился.
Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на авиационные службы.
Телеграм-канал 112 утверждает, что у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» отказал один из двигателей. По данным канала, борт кружит над Истринским районом.
В пресс-службе аэропорта «Шереметьево» также сообщили, что готовы принять SSJ, у которого сработал датчик отказа одного из двигателей.
Обновлено. Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет благополучно приземлился.
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