Пассажирский самолет готовится к экстренной посадке в московском аэропорту

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Москва — Петербург, готовится к экстренной посадке в аэропорту столицы.Об этом сообщает ряд СМИ со ссылкой на авиационные службы.Телеграм-канал 112 утверждает, что у самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия» отказал один из двигателей. По данным канала, борт кружит над Истринским районом.В пресс-службе аэропорта «Шереметьево» также сообщили, что готовы принять SSJ, у которого сработал датчик отказа одного из двигателей.. Позже в пресс-службе аэропорта сообщили, что самолет благополучно приземлился.