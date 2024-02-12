Возрастное ограничение 18+

В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность

16.34 Среда, 14 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
На западе Туркменистана в городах Балканабаде и Туркменбаши учениц 9-11 классов заставляют проходить проверки на девственность для оценки их «нравственной чистоты» и предотвращения подростковой беременности. Списки тех, кто «не прошёл» проверку, передают в службы безопасности.

«Школьниц поголовно заставляют проходить гинекологический осмотр, во время которого выявляют девушек, имевших половые связи, и их списки передают в местные органы полиции и МНБ», — сообщил работник сферы образования на условиях анонимности.

Несколько матерей и учениц сообщили, что власти не спрашивают согласия школьниц или их родителей на подобные проверки.

По словам сотрудников школ, полиция проверяет мобильные телефоны девушек из списка, чтобы получить информацию об их предполагаемых сексуальных партнёрах.

Правительство не даёт публичных объяснений о причинах проведения гинекологических проверок, но работники сферы образования полагают, что они связаны с ростом числа подростковых беременностей в регионе в последние месяцы.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ксения Ершова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
СК возбудил уголовное дело после инцидента в новоуральской коррекционной школе
12 февраля 2024
Задержанного за возложение цветов к памятнику «Чёрный тюльпан» в Екатеринбурге арестовали на 8 суток
11 февраля 2024
В Екатеринбурге утвердили новый регламент организации отдыха в детских лагерях
06 февраля 2024
Незаконную рубку в свердловских лесах начали отслеживать из космоса
12 февраля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

В круге втором. Громкое дело об убийстве в Екатеринбурге будут рассматривать с новой коллегией присяжных

Хроника запутанного дела с элементами комедии, драмы, детектива и мистического триллера
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:27 Синоптики предупреждают о сорокоградусных морозах в Свердловской области
17:09 Владельца сгоревшей сосьвинской лесопилки отпустили из СИЗО
16:48 На семь лет в колонию отправится житель Верхней Пышмы, лишивший земляка ноги
16:30 Решения Свердловского арбитражного суда теперь, возможно, будут писать чат-боты
16:02 Исполняющего обязанности директора первоуральского «Водоканала» арестовали на два месяца
15:41 Сысертцы третий день подряд проводят пикет против строительства мусорного полигона
15:13 Ещё на четырёх улицах в Екатеринбурге запретят парковаться
14:58 Прикамский Росреестр: пермяки могут проверить правильность землепользования в новом сервисе
14:56 Ученые ПНИПУ выяснили, как производить газетную бумагу с наилучшими свойствами
14:29 Свердловские спасатели предупредили о морозах до -42°C
14:02 Обвиняемых в смертельном ДТП в Невьянском районе оставили в СИЗО
13:29 Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после инцидента в школе Малышевского округа
12:59 В Екатеринбурге ищут очевидцев смертельного ДТП на улице Эстонской
12:27 В Свердловской области появились семь новых вышек сотовой связи
11:56 В школе Малышевского городского округа учительница 27 раз вонзила в руку ребёнка циркуль
11:20 В кушвинской шахте «Южная» погиб машинист лебедки
11:00 Синоптики предупредили об атмосферном загрязнении в Свердловской области
10:28 В Екатеринбурге на улице Бардина обнаружили истекающего кровью парня
10:16 Судебные приставы взыскали уголовный штраф с любительницы пьяной езды
10:02 Глава СК заинтересовался аварийным домом в свердловском селе Пирогово
09:31 Свердловские автоинспекторы помогли потерявшему два колеса водителю грузовика
21:27 Иностранный гражданин сядет на скамью Белоярского суда за мошенничество
20:39 Жители Солнечного микрорайона Екатеринбурга смогут кататься на трамвае
20:13 «Закладчика» мефедрона поймали в Екатеринбурге
19:26 Всех влюблённых Музей истории Екатеринбурга поздравит фарфорово
Все новости
16:34 В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность
16:18 В Белогородской области из-за гололёда машину скорой буксировала пожарная
15:05 Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей
14:08 Набиуллина: гражданам возмещают менее 10% средств, похищенных телефонными мошенниками
18:12 МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
17:09 Во Владикавказе мужчина, выпивший жидкость из купленной бутылки минералки, скончался
16:59 Суд в Брянске оправдал мужчину, обвиняемого по статье о реабилитации нацизма
16:28 Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах может быть значительно сокращен
16:15 Жителям Вологды покажут интервью Путина в кинотеатре
15:49 Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона протестующих фермеров в Индии
14:56 Эксперт назвал автомобили, которые чаще всего останавливает ГИБДД
14:21 Социологу Кагарлицкому* ужесточили приговор, назначив вместо штрафа 5 лет колонии
12:19 Житель Пятигорска выпил уксус, проданный в бутылке минералки
18:10 В негазифицированном российском городе установили билборд о лидерстве по добыче газа
14:10 В Росавиации прошли обыски из-за вывоза 59 бортов за рубеж
13:05 Опрос: большинство американцев считают, что Байден и Трамп слишком стары для нового срока
19:29 Интервью Путина Карлсону набрало более 100 миллионов просмотров в заблокированной в РФ соцсети
16:53 В СПЧ Башкирии создали рабочую группу по защите прав участников митингов
15:25 В московском аэропорту задержана девушка, «пощекотавшая» монумент «Родина-мать»
13:42 ФАС возбудила дело в отношении АО «Альфа-Банк» из-за рекламы об отмене комиссии
13:08 В Грузии неизвестный открыл стрельбу на рынке, погибли четыре человека
12:58 Алиев набрал больше 92% голосов на выборах президента Азербайджана
12:29 Минпромторг дополнил перечень товаров для параллельного импорта
11:49 В Краснодарском крае ночью горел нефтеперерабатывающий завод
11:31 Более чем в половине регионов России выявили случаи кори
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK