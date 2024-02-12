В школах Туркменистана учениц начали проверять на девственность

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

На западе Туркменистана в городах Балканабаде и Туркменбаши учениц 9-11 классов заставляют проходить проверки на девственность для оценки их «нравственной чистоты» и предотвращения подростковой беременности. Списки тех, кто «не прошёл» проверку, передают в службы безопасности.«Школьниц поголовно заставляют проходить гинекологический осмотр, во время которого выявляют девушек, имевших половые связи, и их списки передают в местные органы полиции и МНБ», — сообщил работник сферы образования на условиях анонимности.Несколько матерей и учениц сообщили, что власти не спрашивают согласия школьниц или их родителей на подобные проверки.По словам сотрудников школ, полиция проверяет мобильные телефоны девушек из списка, чтобы получить информацию об их предполагаемых сексуальных партнёрах.Правительство не даёт публичных объяснений о причинах проведения гинекологических проверок, но работники сферы образования полагают, что они связаны с ростом числа подростковых беременностей в регионе в последние месяцы.