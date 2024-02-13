Петербуржец получил пожизненное за изнасилование собственных детей

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Житель Санкт-Петербурга получил пожизненный срок за совершение насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних. На скамье подсудимых оказалась также его жена Екатерина Синкина, ей дали 17 лет лишения свободы, сообщает «Фонтанка».56-летнего логиста Дениса Рунова обвинили в полутора десятках эпизодов по статьям о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, использовании детей в целях изготовления порноматериалов, обороте детской порнографии и изнасиловании. Его супруга, 54-летняя сотрудница библиотеки, осуждена за то же, за исключением изнасилования.Насилию подвергались родная дочь пары и приёмный сын. Установлено, что девочка была изнасилована через несколько дней после рождения. Рунов на протяжении нескольких лет вступал в половые акты с приёмным сыном, которому на момент задержания пары было 12 лет.Обвиняемый на первых допросах признал и то, что делал снимки, а затем делился ими с другими заинтересованными пользователями.В процессе расследования выяснилсь, что жертв насилия больше двух. В материалах есть данные знакомых мальчика, которые приходили в гости.