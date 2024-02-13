Набиуллина: гражданам возмещают менее 10% средств, похищенных телефонными мошенниками

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме «Кибербезопасность в финансах» рассказала об итогах борьбы с кредитным мошенничеством за 2023 год, сообщает ТАСС.С 14 по 16 февраля в Екатеринбурге проходит форум «Кибербезопасность в финансах». Ключевой темой форума стало направление развития информационной безопасности в кредитно-финансовой сфере. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что за период 2023 года долгожданного перелома в борьбе с кибермошенниками не произошло.Доля возмещения средств людям, пострадавшим от кибермошенничества, выросла. Однако цифра всё еще остаётся очень низкой (было 4,4%, стало - 8,7%).Вместе с увеличением количества отраженных атак (5,8 трлн рублей за 2023 год) увеличилось и число успешных атак - почти 1,2 млн операций. Вероятно, телефонные мошенники стали производить более адресные и подготовленные атаки. В результате потери клиентов банков увеличились на 11,5%.Также Набиуллина отметила необходимость смены подходов к защите людей от мошенников, поскольку угроза кибербезопасности будет только нарастать.