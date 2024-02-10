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МЧС: в Москве кот спас ребенка от пожара
Фото: МЧС России
В Москве кот Кузя спас 10-летнего мальчика от пожара.
Кузя забеспокоился, когда в квартире загорелась люстра, и пришел в комнату к мальчику.
«10-летний Георгий делал уроки, когда его стал хватать и царапать любимый питомец. Кот привел мальчика в другую комнату, где уже полыхала люстра», — рассказали в МЧС РФ.
Мальчик позвонил в пожарную охрану и маме. «Он последовал ее наставлениям: взял кота, вышел, закрыл дверь и стал оповещать соседей. Жильцы обесточили подъезд», — рассказали в ведомстве.
Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в Северном Измайлово. На месте работали семь специалистов и две единицы техники МЧС России.
В ведомстве добавили, что никто не пострадал.
Кузя забеспокоился, когда в квартире загорелась люстра, и пришел в комнату к мальчику.
«10-летний Георгий делал уроки, когда его стал хватать и царапать любимый питомец. Кот привел мальчика в другую комнату, где уже полыхала люстра», — рассказали в МЧС РФ.
Мальчик позвонил в пожарную охрану и маме. «Он последовал ее наставлениям: взял кота, вышел, закрыл дверь и стал оповещать соседей. Жильцы обесточили подъезд», — рассказали в ведомстве.
Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в Северном Измайлово. На месте работали семь специалистов и две единицы техники МЧС России.
В ведомстве добавили, что никто не пострадал.
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