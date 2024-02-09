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Во Владикавказе мужчина, выпивший жидкость из купленной бутылки минералки, скончался
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Мужчина, получивший ожог пищевода после употребления жидкости, которая была в бутылке из-под минеральной воды, скончался.
Об этом заявил глава Северной Осетии Меняйло. Ранее сообщалось, что в новой закрытой бутылке минеральной воды оказался уксус.
«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Накануне глава региона сообщил, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как «сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук"». «Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус <...> К выяснению обстоятельств привлечены МВД, прокуратура, Роспотребнадзор», — сообщил Меняйло.
Вчера 24 упаковки воды «Джермук» были изъяты из оборота, предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, было рекомендовано приостановить продажу.
«Обращаюсь также к жителям республики: до выяснения всех обстоятельств не употребляйте продукцию торговой марки "Джермук". Берегите себя», — заявил накануне глава региона.
Об этом заявил глава Северной Осетии Меняйло. Ранее сообщалось, что в новой закрытой бутылке минеральной воды оказался уксус.
«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице», — написал глава региона в телеграм-канале.
По его словам, правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Накануне глава региона сообщил, что житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как «сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук"». «Вместо воды в новой закрытой бутылке оказался уксус <...> К выяснению обстоятельств привлечены МВД, прокуратура, Роспотребнадзор», — сообщил Меняйло.
Вчера 24 упаковки воды «Джермук» были изъяты из оборота, предпринимателям, реализующим эту минеральную воду, было рекомендовано приостановить продажу.
«Обращаюсь также к жителям республики: до выяснения всех обстоятельств не употребляйте продукцию торговой марки "Джермук". Берегите себя», — заявил накануне глава региона.
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