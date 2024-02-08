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Суд в Брянске оправдал мужчину, обвиняемого по статье о реабилитации нацизма
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Брянский областной суд вынес оправдательный приговор по делу об осквернении георгиевской ленты.
По статье о публичном осквернении символа воинской славы (ч.3 ст.354.1 УК — «Реабилитация нацизма», максимальное наказание по этой части — лишение свободы до трех лет) проходил мужчина по имени Александр Кошечко, уточняет объединенная пресс-служба судов.
По версии обвинения, во время конфликта с другим мужчиной он якобы демонстративно сорвал с рукава его бушлата георгиевскую ленту, а также «сам бушлат с иными георгиевскими лентами». После чего якобы втоптал бушлат в грязь, «высказывая при этом негативное отношение к георгиевской ленте», сообщает пресс-служба.
Суд исследовал все доказательства сторон, в том числе видеозаписи, и пришел к выводу, что на рукаве бушлата во время ссоры не было «объекта преступного посягательства», то есть георгиевской ленты.
«Кошечко не совершал каких-либо умышленных действий, направленных на осквернение символа воинской славы России — георгиевской ленты, что свидетельствует об отсутствии события преступления, предусмотренного ч. 3 ст.354.1 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.
Оправдательный приговор вынесла коллегия из трех судей. За оправданным признано право на реабилитацию.
Приговор не вступил в законную силу.
По статье о публичном осквернении символа воинской славы (ч.3 ст.354.1 УК — «Реабилитация нацизма», максимальное наказание по этой части — лишение свободы до трех лет) проходил мужчина по имени Александр Кошечко, уточняет объединенная пресс-служба судов.
По версии обвинения, во время конфликта с другим мужчиной он якобы демонстративно сорвал с рукава его бушлата георгиевскую ленту, а также «сам бушлат с иными георгиевскими лентами». После чего якобы втоптал бушлат в грязь, «высказывая при этом негативное отношение к георгиевской ленте», сообщает пресс-служба.
Суд исследовал все доказательства сторон, в том числе видеозаписи, и пришел к выводу, что на рукаве бушлата во время ссоры не было «объекта преступного посягательства», то есть георгиевской ленты.
«Кошечко не совершал каких-либо умышленных действий, направленных на осквернение символа воинской славы России — георгиевской ленты, что свидетельствует об отсутствии события преступления, предусмотренного ч. 3 ст.354.1 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.
Оправдательный приговор вынесла коллегия из трех судей. За оправданным признано право на реабилитацию.
Приговор не вступил в законную силу.
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