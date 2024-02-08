Лимит беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах может быть значительно сокращен

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Власти обсуждают снижение лимита беспошлинных покупок в зарубежных интернет-магазинах до 200–500 евро или нуля, сообщает РБК. На данный момент порог составляет 1000 евро.7 февраля на совещании по вопросу о размере лимита покупок предложили снизить порог до 500 или 200 евро, отменить полностью или же оставить на нынешнем уровне, который с 2019 года составляет 1000 евро и 31 кг.За период с 2019 года его несколько раз снижали, сначала до 500 евро, а с января 2020 года — до 200 евро. Но в апреле 2022 года Совет Евразийской комиссии вернул порог к значению 1000 евро. Очередной крайний срок наступит 31 марта этого года. Если к этому моменту не будут приняты какие-либо решения, порог автоматически будет снижен до 200 евро.За сохранение существующего порога выступают Торгово-промышленная палата (ТПП), Федеральная антимонопольная служба (ФАС), «Почта России», крупные маркетплейсы, логистические операторы и Ассоциация трансграничной торговли.Снизить порог до 500 евро предлагает Минпромторг, до 200 евро — Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС). Минэкономразвития пока взяло паузу для изучения вопроса. Итоговое решение будет принимать правительство.