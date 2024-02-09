Житель Пятигорска выпил уксус, проданный в бутылке минералки

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Во Владикавказе мужчина получил ожог пищевода, сделав глоток из запечатанной стеклянной бутылки минеральной воды «Джермук», сообщают РИА Новости.Вместо ожидаемой «минералки» внутри емкости оказался уксус. Пострадавший был госпитализирован.Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что на данный момент уже изъято 24 упаковки минеральной воды «Джермук», к выяснению обстоятельств привлечены МВД, прокуратура, Роспотребнадзор.Предпринимателям рекомендовано прекратить продажу воды этой марки, жителям республики также советуют не употреблять данный продукт до выяснения обстоятельств.Минеральная вода «Джермук» производится армянской компанией «Jermuk Group» и поставляется в более чем 40 стран мира, в том числе США, страны ЕС, Ближнего Востока и ЮАР.