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В негазифицированном российском городе установили билборд о лидерстве по добыче газа
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Братске Иркутской области установили билборд с надписью «Россия – мировой лидер по добыче природного газа». При этом жители пожаловались в соцсетях, что город «фактически не газифицирован».
Билборд появился в микрорайоне Падун около местной ТЭЦ, которая отапливается углём, пишет «Подъем».
В администрации города изданию заявили, что билборд размером 3х6 «принадлежит частному лицу» (добавив, что надзор в сфере рекламы осуществляется антимонопольным органом).
По словам чиновников, сейчас власти проводят мероприятия «по социальной догазификации частных домовладений».
Братск — город в Иркутской области, административный центр Братского района, население города — около 224 тысяч человек.
Как сообщается на сайте администрации, в Братске «владельцы почти 800 домов уже пользуются преимуществами природного газа в отоплении, приготовлении еды и других бытовых нужд» (сообщение от 29 января этого года).
«До сих пор газификация частных домов проводилась только в Правобережном районе, где расположено газоконденсатное месторождение. Но уже в ближайшие годы возможность подключить к газу свой дом появится у жителей Падунского и Центрального районов», — говорится в сообщении администрации.
Билборд появился в микрорайоне Падун около местной ТЭЦ, которая отапливается углём, пишет «Подъем».
В администрации города изданию заявили, что билборд размером 3х6 «принадлежит частному лицу» (добавив, что надзор в сфере рекламы осуществляется антимонопольным органом).
По словам чиновников, сейчас власти проводят мероприятия «по социальной догазификации частных домовладений».
Братск — город в Иркутской области, административный центр Братского района, население города — около 224 тысяч человек.
Как сообщается на сайте администрации, в Братске «владельцы почти 800 домов уже пользуются преимуществами природного газа в отоплении, приготовлении еды и других бытовых нужд» (сообщение от 29 января этого года).
«До сих пор газификация частных домов проводилась только в Правобережном районе, где расположено газоконденсатное месторождение. Но уже в ближайшие годы возможность подключить к газу свой дом появится у жителей Падунского и Центрального районов», — говорится в сообщении администрации.
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