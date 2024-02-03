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В негазифицированном российском городе установили билборд о лидерстве по добыче газа

18.10 Понедельник, 12 февраля 2024
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
В Братске Иркутской области установили билборд с надписью «Россия – мировой лидер по добыче природного газа». При этом жители пожаловались в соцсетях, что город «фактически не газифицирован».

Билборд появился в микрорайоне Падун около местной ТЭЦ, которая отапливается углём, пишет «Подъем».

В администрации города изданию заявили, что билборд размером 3х6 «принадлежит частному лицу» (добавив, что надзор в сфере рекламы осуществляется антимонопольным органом).

По словам чиновников, сейчас власти проводят мероприятия «по социальной догазификации частных домовладений».

Братск — город в Иркутской области, административный центр Братского района, население города — около 224 тысяч человек.

Как сообщается на сайте администрации, в Братске «владельцы почти 800 домов уже пользуются преимуществами природного газа в отоплении, приготовлении еды и других бытовых нужд» (сообщение от 29 января этого года).

«До сих пор газификация частных домов проводилась только в Правобережном районе, где расположено газоконденсатное месторождение. Но уже в ближайшие годы возможность подключить к газу свой дом появится у жителей Падунского и Центрального районов», — говорится в сообщении администрации.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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