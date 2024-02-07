Возрастное ограничение 18+
В московском аэропорту задержана девушка, «пощекотавшая» монумент «Родина-мать»
Фото: Вечерние ведомости
В Москве задержана 23-летняя жительница Самары, которая прошлым летом «пощекотала» монумент «Родина-мать». После этого ее обвинили в реабилитации нацизма.
Напомним, прошлым летом девушка опубликовала ролик, снятый на Мамаевом кургане в Волгограде. Видео было снято в таком ракурсе, при котором кажется, что девушка пальцем «трогает» монумент и «щекочет» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!». При этом девушка смеется и напевает веселую мелодию.
Изначально сообщалось, что на нее возбудили уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения (по ч. 1 ст. 244 УК). По данным регионального СК, сейчас девушку обвиняют по статье о реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК).
После возбуждения уголовного дела жительница Самары уехала из страны и была объявлена в розыск. «Накануне девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны», — сообщили в СУ СК по Волгоградской области.
По версии следствия, автор ролика «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны».
Девушку доставили в Волгоград, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, прошлым летом девушка опубликовала ролик, снятый на Мамаевом кургане в Волгограде. Видео было снято в таком ракурсе, при котором кажется, что девушка пальцем «трогает» монумент и «щекочет» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!». При этом девушка смеется и напевает веселую мелодию.
Изначально сообщалось, что на нее возбудили уголовное дело по статье об осквернении мест захоронения (по ч. 1 ст. 244 УК). По данным регионального СК, сейчас девушку обвиняют по статье о реабилитации нацизма (ч.4 ст. 354.1 УК).
После возбуждения уголовного дела жительница Самары уехала из страны и была объявлена в розыск. «Накануне девушка была задержана сотрудниками полиции по поручению следователей СК России в одном из аэропортов Москвы, сразу же после возвращения на территорию страны», — сообщили в СУ СК по Волгоградской области.
По версии следствия, автор ролика «осуществляла безнравственные и циничные действия, оскорбляющие символ стойкости советского народа во время Великой Отечественной войны».
Девушку доставили в Волгоград, ей предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Жительница Невьянска погибла в ДТП под Кировградом
08 февраля 2024
08 февраля 2024