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Минпромторг дополнил перечень товаров для параллельного импорта
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Минпромторг РФ дополнил перечень продукции для так называемого параллельного импорта.
Соответствующий 23-страничный приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, список дополнен некоторыми брендами горнодобывающего оборудования, насосов, вентиляторов и компрессоров. В обновленный перечень также вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерии и одежды.
В пресс-службе ведомства пояснили, что параллельный импорт направлен именно на те ниши, «в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей как промышленных предприятий, так и конечных потребителей».
Соответствующий 23-страничный приказ ведомства опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, список дополнен некоторыми брендами горнодобывающего оборудования, насосов, вентиляторов и компрессоров. В обновленный перечень также вошли дополнительные исключения для косметики, парфюмерии и одежды.
В пресс-службе ведомства пояснили, что параллельный импорт направлен именно на те ниши, «в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей как промышленных предприятий, так и конечных потребителей».
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