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В Краснодарском крае ночью горел нефтеперерабатывающий завод
Архивный снимок. Фото: Вечерние ведомости
На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае минувшей ночью произошел пожар.
На данный момент он полностью ликвидирован. Причина возгорания неизвестна.
«По информации ЕДДС Северского района, в районе 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода», — сообщает оперштаб региона.
Уточняется, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, они выясняют причину возникшего пожара.
Региональные власти ситуацию пока не комментировали.
Завод, который занимается переработкой углеводородного сырья, находится в поселке городского типа Ильский (50 км от Краснодара).
На данный момент он полностью ликвидирован. Причина возгорания неизвестна.
«По информации ЕДДС Северского района, в районе 2 часов ночи 9 февраля произошел пожар на территории Ильского НПЗ. К 3 часам ночи открытое горение было оперативно ликвидировано службами завода», — сообщает оперштаб региона.
Уточняется, что пострадавших нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, они выясняют причину возникшего пожара.
Региональные власти ситуацию пока не комментировали.
Завод, который занимается переработкой углеводородного сырья, находится в поселке городского типа Ильский (50 км от Краснодара).
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