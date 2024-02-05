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Аналитики назвали лидера в сфере цифровой безопасности среди российских экосистем и операторов связи

17.11 Четверг, 8 февраля 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Международная исследовательская компания J'son & Partners Consulting, которая специализируется на рынках телекоммуникаций, медиа, ИТ и инновационных технологий, сравнила восемь российских экосистем и операторов связи по критерию цифровой безопасности.

Речь идет, например, об антиспам-сервисах (защите клиентов от нежелательных звонков), сервисах защиты от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории.

Так, сравнительный анализ показал, что первое место в рейтинге сервисов цифровой безопасности пользователей российских крупнейших экосистем и операторов связи заняла компания МТС.

Самым распространенным и востребованным направлением в сфере цифровой безопасности аналитики называют антиспам-сервисы. По данным исследования, в этом сегменте экосистема МТС получила 87 баллов из 100. Эксперты провели так называемое нагрузочное тестирование и отметили высокую эффективность обнаружения и блокирования нежелательных звонков. Так, сервис МТС Защитник определил 6 из 8 возможных тестовых номеров, отмечается в исследовании (при этом аналитики утверждают, что эффективность антиспам-сервиса подтвердили в том числе представители компаний, которые занимаются массовыми обзвонами).

Опция мониторинга утечек персональных данных и кредитной истории пока что не так распространена, как антиспам. На конец 2023 года такая функция была доступна только у двух игроков российского рынка. Так, например, МТС уведомляет клиентов, если произойдёт утечка данных или кто-то подаст заявку на кредит от имени пользователя.

Между тем, авторы исследования полагают, что сегмент, который касается персональных данных и кредитной истории, будет активно развиваться в ближайшее время.

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Анна Андреева © Вечерние ведомости


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