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В Генпрокуратуре раскритиковали органы власти за недостаточную защиту населения от ЧС
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Генпрокуратура РФ перечислила основные нарушения, которые допускают федеральные, региональные и местные органы власти в сфере защиты населения от ЧС.
Речь идет как о природных, так и о техногенных чрезвычайных ситуациях.
Какие это нарушения:
- несвоевременный ремонт и техобслуживание опасных производственных объектов;
- неисправность систем управления, оповещения, связи, поддержки действий в случае аварий;
- отсутствие разрешительной документации в сфере промышленной безопасности и недостаточный контроль за соблюдением требований безопасности;
- нарушения технологического процесса;
- бездействие в сфере защиты населенных пунктов от природных пожаров (речь об обустройстве и обновлении минерализованных полос, расчистке от сухой растительности, работоспособности пожарных гидрантов и содержании источников наружного водоснабжения);
- отсутствие либо «неактуализация» планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- хищение бюджетных средств, выделенных на противодействие чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве не привели конкретных примеров по этим пунктам, не назвали статистику и не указали сроки проведенной проверки. Также не сообщается, к какой ответственности привлекают нарушителей. В Генпрокуратуре уточнили лишь, что прокурорское реагирование потребовалось «по фактам неисправности горно-шахтного и вентиляционного оборудования, несоблюдения режима труда и отдыха шахтеров». Также было выявлено «игнорирование требований при эксплуатации гидротехнических сооружений, их техническом обслуживании (текущем ремонте)».
«Результаты проверок свидетельствуют, что принимаемые уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления и контрольно-надзорными ведомствами меры недостаточны для предотвращения возможного ущерба жизни и здоровью населения, а также компонентам окружающей среды вследствие техногенных аварий», — заключили в надзорном ведомстве.
Речь идет как о природных, так и о техногенных чрезвычайных ситуациях.
Какие это нарушения:
- несвоевременный ремонт и техобслуживание опасных производственных объектов;
- неисправность систем управления, оповещения, связи, поддержки действий в случае аварий;
- отсутствие разрешительной документации в сфере промышленной безопасности и недостаточный контроль за соблюдением требований безопасности;
- нарушения технологического процесса;
- бездействие в сфере защиты населенных пунктов от природных пожаров (речь об обустройстве и обновлении минерализованных полос, расчистке от сухой растительности, работоспособности пожарных гидрантов и содержании источников наружного водоснабжения);
- отсутствие либо «неактуализация» планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
- хищение бюджетных средств, выделенных на противодействие чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве не привели конкретных примеров по этим пунктам, не назвали статистику и не указали сроки проведенной проверки. Также не сообщается, к какой ответственности привлекают нарушителей. В Генпрокуратуре уточнили лишь, что прокурорское реагирование потребовалось «по фактам неисправности горно-шахтного и вентиляционного оборудования, несоблюдения режима труда и отдыха шахтеров». Также было выявлено «игнорирование требований при эксплуатации гидротехнических сооружений, их техническом обслуживании (текущем ремонте)».
«Результаты проверок свидетельствуют, что принимаемые уполномоченными органами государственной власти, местного самоуправления и контрольно-надзорными ведомствами меры недостаточны для предотвращения возможного ущерба жизни и здоровью населения, а также компонентам окружающей среды вследствие техногенных аварий», — заключили в надзорном ведомстве.
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