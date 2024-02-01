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В Стамбуле у здания суда произошла стрельба, пострадали пять человек
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Стамбуле возле здания суда произошла стрельба. Пострадали пять человек (по другой информации — шесть), в том числе три сотрудника полиции.
Двое нападавших на контрольно-пропускной пункт, мужчина и женщина, ликвидированы, сообщает в соцсетях руководство МВД Турции. По данным ведомства, нападавшие были участниками террористической организации.
Местные издания уточняют, что нападение произошло около полудня.
На месте работают медики и полиция. О состоянии пострадавших не сообщается.
Двое нападавших на контрольно-пропускной пункт, мужчина и женщина, ликвидированы, сообщает в соцсетях руководство МВД Турции. По данным ведомства, нападавшие были участниками террористической организации.
Местные издания уточняют, что нападение произошло около полудня.
На месте работают медики и полиция. О состоянии пострадавших не сообщается.
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