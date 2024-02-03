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Прокуратура: в Хабаровске самолет вернулся в аэропорт из-за треснувшего лобового стекла
Фото: Вечерние ведомости
В Хабаровске пассажирский самолет вернулся в аэропорт вылета из-за треснувшего лобового стекла.
Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку «по факту авиационного события».
«Сегодня самолёт АО Авиакомпания "Аврора", совершавший рейс HZ4595 по маршруту "Хабаровск-Николаевск-на-Амуре", по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета (растрескивание лобового стекла)», — говорится в сообщении ведомства.
На борту находилось 69 пассажиров и четыре члена экипажа. Ранее в аэропорту сообщили журналистам, что посадка прошла в штатном режиме.
В ходе проверки «особое внимание будет уделено вопросам технического обслуживания воздушного судна», добавили в прокуратуре.
Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку «по факту авиационного события».
«Сегодня самолёт АО Авиакомпания "Аврора", совершавший рейс HZ4595 по маршруту "Хабаровск-Николаевск-на-Амуре", по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета (растрескивание лобового стекла)», — говорится в сообщении ведомства.
На борту находилось 69 пассажиров и четыре члена экипажа. Ранее в аэропорту сообщили журналистам, что посадка прошла в штатном режиме.
В ходе проверки «особое внимание будет уделено вопросам технического обслуживания воздушного судна», добавили в прокуратуре.
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