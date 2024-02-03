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МЧС: обломки потерпевшего крушение вертолета Ми-8 обнаружены в Онежском озере
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России потерпел крушение в Карелии.
Обломки обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров в Онежском озере, сообщили в ведомстве. На борту находились три члена экипажа. «Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», — говорится в сообщении МЧС РФ.
Ми-8 выполнял тренировочный полет над Онежским озером. В воскресенье он перестал выходить на связь.
Были организованы поиски в районе села Деревянное. Спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию. «К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, также водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с допуском погружения до 60 метров. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" (глубина погружения до 300 метров)», — сообщили в МЧС.
В СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Обломки обнаружены в 11 километрах от берега на глубине до 50 метров в Онежском озере, сообщили в ведомстве. На борту находились три члена экипажа. «Вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. За время работы в МЧС России специалисты неоднократно привлекались к поиску и спасению людей», — говорится в сообщении МЧС РФ.
Ми-8 выполнял тренировочный полет над Онежским озером. В воскресенье он перестал выходить на связь.
Были организованы поиски в районе села Деревянное. Спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке обследовали акваторию. «К работам привлечено более 140 специалистов и 33 единицы техники, также водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с допуском погружения до 60 метров. Работы под водой будут проводить с применением телеуправляемого подводного аппарата "Фалькон" (глубина погружения до 300 метров)», — сообщили в МЧС.
В СК возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
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