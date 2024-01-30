В 2023 году в России было выдано рекордное число ипотек

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Эксперты Циан.Аналитики установили, что в 2023 году был побит рекорд по числу и объему выданных ипотек. Согласно данным ЦБ РФ, за этот период было выдано более 2 млн ипотечных кредитов.По сравнению с 2022 годом количество ипотек выросло в 1,5 раза, а в сравнении с 2021 годом, когда был отмечен предыдущий рекорд (1,9 млн кредитов), рост составил 7%.За 2024 год в общей сложности выдали 7,8 трлн рублей — это сразу на 36% больше предыдущего рекордного показателя.Относительно 2022 года число выданных кредитов на покупку вторичного жилья выросло на 47%, число кредитов на покупку новостроек стало больше на 67%.Больше всего ипотек ожидаемо было выдано в Москве (128 тыс.) и Московской области (107 тыс.). В лидерах также Башкортостан, Краснодарский край, Свердловская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Челябинская область, Ростовская область и Новосибирская область — во всех этих регионах количество выданных кредитов составило более 50 тыс.Наибольший рост спроса на ипотеку зафиксирован в Тыве — в 4 раза относительно 2021 г. Существенно увеличился спрос на ипотеку также в республиках Дагестан (+81% относительно 2021 г.), Алтай (+69%), Чечня (+50%), Адыгея (+48%), Северная Осетия — Алания (+46%).Средний срок, на который берут кредит в РФ, превысил 300 месяцев (или 25 лет). Учитывая, что средняя продолжительность жизни в РФ составляет около 73 лет, на погашение ипотеки уйдет треть жизни. В реальности большинство покупателей выплачивают кредит значительно быстрее.Объем задолженности по ипотеке на первичном и вторичном рынке РФ достиг 18 трлн рублей. Объем просроченной задолженности увеличился не так сильно, как общий объем — всего 18%.