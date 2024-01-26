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Гастроэнтеролог рассказал о пользе бананов для сердца

17.56 Пятница, 2 февраля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Гастроэнтеролог Азамат Габуев рассказал о пользе бананов для сердца.

Врач отметил, что бананы богаты витаминами и микроэлементами, в одном банане содержится 9% суточной нормы калия, сообщает издание news102.ru.

Известно, что калий положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы, поэтому употребление бананов поможет нормализовать артериальное давление, предупредить развитие таких заболеваний как атеросклероз, инфаркт и инсульт.

Однако бананы не следует есть натощак, поскольку это может создать слишком большую нагрузку на сердечную систему, предупреждает гастроэнтеролог. Лучше всего оставить банан на десерт и съедать не более одного за раз.

Высокое содержание углеводов в этом фрукте позволяет обеспечить организм энергией на весь день. Между тем, людям с сахарным диабетом следует учитывать, что содержащиеся в бананах углеводы повышают уровень глюкозы в крови. Тем, кто имеет это заболевание, следует предпочесть богатые клетчаткой, витамином C и калием грейпфрут или яблоко, советует специалист.

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Ксения Ершова © Вечерние ведомости


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