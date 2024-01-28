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Депутат Госдумы заявил, что в России появятся шпионы-патриоты
Иллюстрация: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Депутат ГД Евгений Федоров (ЕР) считает, что в России появятся шпионы-патриоты.
По мнению депутата, это некие «агенты влияния», которых готовит госдепартамент США по программе подготовки лидеров общественных мнений в России.
«Мы должны понимать, что мы с этим столкнемся, и у нас главная проблема и конфликт будет в этой сфере, а не в поле… Нам придется решать проблемы шпионов <...> Шпионы-патриоты будут пробивать свою повестку», — заявил депутат на пресс-конференции в рамках спецпроекта «о войнах будущего» (цитата по РИА Новости).
Депутат утверждает, что речь идет о «трех больших группах» (правда, перечисляет четыре): это чиновники, блогеры в интернете, «журналисты частично» и некие «лидеры патриотического направления».
По мнению депутата, это некие «агенты влияния», которых готовит госдепартамент США по программе подготовки лидеров общественных мнений в России.
«Мы должны понимать, что мы с этим столкнемся, и у нас главная проблема и конфликт будет в этой сфере, а не в поле… Нам придется решать проблемы шпионов <...> Шпионы-патриоты будут пробивать свою повестку», — заявил депутат на пресс-конференции в рамках спецпроекта «о войнах будущего» (цитата по РИА Новости).
Депутат утверждает, что речь идет о «трех больших группах» (правда, перечисляет четыре): это чиновники, блогеры в интернете, «журналисты частично» и некие «лидеры патриотического направления».
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