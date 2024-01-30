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В ГД внесли законопроект, который повышает призывной возраст до 50 лет для получивших гражданство РФ

14.59 Пятница, 2 февраля 2024
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуму внесли законопроект, который предлагает повысить призывной возраст до 50 лет для мужчин, получивших российское гражданство.

Документ появился в думской базе накануне, 1 февраля. Авторы инициативы — депутаты А. Журавлев (ЛДПР), А. Бородай (ЕР) и М. Шеремет (ЕР).

В закон «О воинской обязанности и военной службе» предлагается внести изменения «в части увеличения призывного возраста до 50 лет для мужчин, получивших гражданство Российской Федерации». «В настоящее время, как показывает практика, уроженцы иностранных государств, получившие гражданство Российской Федерации, уклоняются от постановки на воинский учет или намеренно дожидаются достижения предельного призывного возраста, по действующему законодательству который составляет 30 лет, и только потом вступают в гражданство Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке.

Авторы приводят в пример полицейский рейд в августе 2023 года, который прошел в Санкт-Петербурге, когда «в военкоматы для постановки на воинский учет было доставлено около 100 выходцев из других стран, получивших гражданство РФ». Также в документе приводится статистика МВД РФ за январь-октябрь прошлого года, по которой российское гражданство получили «более 318 тысяч иностранных граждан, основную часть составляют выходцы из Таджикистана, Армении, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Азербайджана».

По мнению депутатов, предлагаемый законопроект позволит «восстановить справедливость».

Между тем, спикер ГД Володин уже раскритиковал инициативу. По его словам, «вопрос не проработан».

«Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать», — заявил спикер ГД (цитата по РИА Новости). Он добавил, что авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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