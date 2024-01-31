В Челябинске подняли оклады и премии мэру, чиновникам и бюджетникам

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

Депутаты проголосовали за повышение зарплат бюджетникам на 12%. Под повышение попадают и учителя, и механики, и сторожа, и мэр с председателем гордумы. На запрос 74.RU в мэрии ответили, что индексация объясняется нехваткой квалифицированных специалистов.Как утверждаются, в 2022–2024 годах якобы произошёл существенный отток квалифицированных кадров. Чиновники утверждают, что причиной увольнения чаще всего становится низкая заработная плата. В мэрии заявили, что надеются, что индексация окладов на 12% поможет администрации Челябинска сохранить существующий трудовой коллектив и пополнить команду новыми специалистами.Повышена будет не только окладная часть зарплат, но и разного рода надбавки, поскольку их насчитывают в зависимости от размера оклада.На сайте гордумы опубликованы суммы окладов и вознаграждений после повышения: оклад главы города составит 32,9 тысячи рублей, а денежное вознаграждение — 138,6 тысячи. Оклад председателя гордумы — 29,3 тысячи, а вознаграждение — 132,6 тысячи. Оклад заместителя мэра — 31,9 тысячи рублей, у председателей комитетов — 29 тысяч, у руководителей управлений — от 23,6 до 25,5 тысячи, сообщает 74.RU.Также указаны оклады бюджетников рангом пониже: оклад учителя составит 18,5 тысячи рублей, директора школы — от 38 до 63 тысяч рублей. Оклад гардеробщика, дворника, сторожа в школах — по 6,3 тысячи.В Комитете дорожного хозяйства предусмотрены такие новые оклады: для уборщиков — от 6,8 до 8 тысяч рублей, для инженера по безопасности движения, механика или специалиста по охране труда — 9,5 тысячи рублей, для главных специалистов в отделах — 17,7 тысячи.У смотрителя кладбища оклад составит 6,3 тысячи рублей. У педагогов в сиротских интернатах — от 13,9 до 16,6 тысячи рублей. У главного механика при администрации города — 25,2 тысячи.