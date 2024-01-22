Четыре российских города попали в криминальный рейтинг мира

Ксения Ершова © Вечерние ведомости

По данным Numbeo, формирующим рейтинги городов мира по уровню преступности, Новосибирск занял 141 место в мире и 1 в России по уровню криминогенности. Всего в рейтинге было представлено 329 городов. Из российских, помимо Новосибирска, в рейтинге присутствуют Санкт-Петербург (203 место), Москва (222 место) и Нижний Новгород (275 место).Новосибирск уже в четвёртый раз признан самым криминальным городом России. В этом году он поднялся на 41 строку, в 2023 году город занимал 182 место. По данным Numbeo, индекс преступности в Новосибирске оценивается в 47,6 балла из 100 возможных, а индекс безопасности – 52,4.Возглавляет криминальный рейтинг столица Венесуэлы Каракас, где индекс преступности оценивается в 82,2 балла, а индекс безопасности – всего 17,8 балла. На последнем месте находится столица ОАЭ Абу-Даби, индекс преступности которой составляет 13,1 балла, 86,9 – индекс безопасности.Сообщается, что сервис Numbeo создает индекс преступности на основе опросов пользователей.