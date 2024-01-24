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В Москве произошел пожар в здании столичного комитета КПРФ
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Москве произошел пожар в здании столичного комитета КПРФ на улице Гиляровского.
По данным МЧС, здание на реконструкции.
«В Москве горел второй этаж административного здания по улице Гиляровского. Огнеборцы МЧС России спустили двух человек с крыши. Больше никому помощь не понадобилась», — сообщили в МЧС РФ.
Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в здании расположены столичный комитет КПРФ и «пожарно-спасательная часть». По информации телеграм-канала Mash, в здании находится музей пожарной охраны.
По данным МЧС, здание на реконструкции.
«В Москве горел второй этаж административного здания по улице Гиляровского. Огнеборцы МЧС России спустили двух человек с крыши. Больше никому помощь не понадобилась», — сообщили в МЧС РФ.
Ранее ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что в здании расположены столичный комитет КПРФ и «пожарно-спасательная часть». По информации телеграм-канала Mash, в здании находится музей пожарной охраны.
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