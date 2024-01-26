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СК: в Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Чебоксарах учительница начальных классов пыталась поджечь школу, возбуждено уголовное дело по статье о теракте, сообщили в СУ СК по региону.
По версии следствия, вечером 28 января учительница средней школы совершила поджог школы с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Перед этим она записала видеообращение в поддержку вооруженных сил другого государства, заявили в СК, и «распространила среди родителей учеников, а также в сети Интернет».
Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Учительница задержана.
Как утверждают в ведомстве, подозреваемая пояснила, что якобы «противоправные действия совершала по указанию неустановленных лиц», которые звонили ей по телефону. Они якобы убедили ее в необходимости этих действий, а также «в получении кредитов и переводе денежных средств на неизвестные ей счета».
В СК добавили, что ранее в отношении этой женщины было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» — по факту открытого хищения двух золотых цепочек в ювелирном салоне в Чебоксарах. Уголовные дела будут соединены в одно производство, заявили в ведомстве.
В местных СМИ пишут, что 46-летняя учительница якобы пыталась устроить поджог сразу в двух кабинетах. Тревожную кнопку нажал сторож. Администрация школы инцидент и трудоустройство женщины пока не комментировала.
По версии следствия, вечером 28 января учительница средней школы совершила поджог школы с использованием легковоспламеняющейся жидкости. Перед этим она записала видеообращение в поддержку вооруженных сил другого государства, заявили в СК, и «распространила среди родителей учеников, а также в сети Интернет».
Возгорание быстро потушили, никто не пострадал. Учительница задержана.
Как утверждают в ведомстве, подозреваемая пояснила, что якобы «противоправные действия совершала по указанию неустановленных лиц», которые звонили ей по телефону. Они якобы убедили ее в необходимости этих действий, а также «в получении кредитов и переводе денежных средств на неизвестные ей счета».
В СК добавили, что ранее в отношении этой женщины было возбуждено уголовное дело по статье «грабеж» — по факту открытого хищения двух золотых цепочек в ювелирном салоне в Чебоксарах. Уголовные дела будут соединены в одно производство, заявили в ведомстве.
В местных СМИ пишут, что 46-летняя учительница якобы пыталась устроить поджог сразу в двух кабинетах. Тревожную кнопку нажал сторож. Администрация школы инцидент и трудоустройство женщины пока не комментировала.
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