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Мэр Кисловодска потребовал убрать цитату Барышникова со стены хореографической школы
Фото: телеграм-канал Евгения Моисеева
Мэр Кисловодска Евгений Моисеев распорядился убрать цитату Михаила Барышникова со стены новой хореографической школы.
Ранее в СМИ рассказали о завершении строительства школы. Судя по кадрам местного телеканала, на стене учреждения крупными буквами написано: «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого. (Михаил Барышников)».
Как утверждает местный мэр, после этого он получил много откликов и сейчас выясняет, кто согласовал размещение цитаты человека, «бросившего родную страну».
«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведём за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны», — написал Моисеев в телеграм-канале.
В своем посте он не назвал имени и фамилии Барышникова, сказав, что речь идет о «лице, из-за которого весь сыр-бор». «Уже дал команду и цитата будет заменена на слова одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли», — написал мэр, также не уточняя, о ком речь.
Педагоги и администрация школы это решение пока не комментировали.
Хореографическую школу в Кисловодске строили один год, ее возводили по региональной госпрограмме «Сохранение и развитие культуры».
Напомним, прошлой осенью в парламенте Башкирии назвали Рудольфа Нуреева «развращенным западной культурой суперэгоистом». Скандал разгорелся после заявлений КПРФ о том, что продвижение региональными чиновниками имени Нуреева является «открытой пропагандой гомосексуализма».
Между тем, спикер Госсобрания в ответ на эти заявления высказался о попытке очернить имя и полить грязью выдающегося человека.
Ранее в СМИ рассказали о завершении строительства школы. Судя по кадрам местного телеканала, на стене учреждения крупными буквами написано: «Я не стараюсь танцевать лучше всех остальных. Я стараюсь танцевать лучше себя самого. (Михаил Барышников)».
Как утверждает местный мэр, после этого он получил много откликов и сейчас выясняет, кто согласовал размещение цитаты человека, «бросившего родную страну».
«Сейчас разбираюсь, кто согласовал цитату человека, пусть и гениального, но бросившего свою родную страну и не поддерживающего её, наших парней-героев, нашего президента в той борьбе, которую мы все, всей страной, всем Кисловодском ведём за своё будущее, будущее наших детей и всей нашей страны», — написал Моисеев в телеграм-канале.
В своем посте он не назвал имени и фамилии Барышникова, сказав, что речь идет о «лице, из-за которого весь сыр-бор». «Уже дал команду и цитата будет заменена на слова одного их наших гениев, настоящего патриота родной земли», — написал мэр, также не уточняя, о ком речь.
Педагоги и администрация школы это решение пока не комментировали.
Хореографическую школу в Кисловодске строили один год, ее возводили по региональной госпрограмме «Сохранение и развитие культуры».
Напомним, прошлой осенью в парламенте Башкирии назвали Рудольфа Нуреева «развращенным западной культурой суперэгоистом». Скандал разгорелся после заявлений КПРФ о том, что продвижение региональными чиновниками имени Нуреева является «открытой пропагандой гомосексуализма».
Между тем, спикер Госсобрания в ответ на эти заявления высказался о попытке очернить имя и полить грязью выдающегося человека.
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