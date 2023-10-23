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В парламенте Башкирии заявили о попытке КПРФ очернить имя Рудольфа Нуреева

16.07 Четверг, 26 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
В парламенте Башкирии разгорелся скандал после заявлений КПРФ о том, что продвижение региональными чиновниками имени Рудольфа Нуреева является «открытой пропагандой гомосексуализма».

Спикер Госсобрания в ответ на эти заявления высказался о попытке очернить имя и полить грязью выдающегося человека.

В среду башкирский комитет КПРФ опубликовал заявление под названием «Защитим традиционные ценности многонационального народа Башкортостана», адресованное спикеру парламента. В документе говорится о духовно-нравственных ценностях России и о том, что «противники за рубежом делают ставку на разрушение нашей страны изнутри», в том числе «с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Автор заявления, глава фракции Юнир Кутлугужин, утверждает, что не все органы власти «прониклись» указом Путина о госполитике в сфере «традиционных ценностей», а кое-кто «даже саботирует его выполнение».

В качестве примера он привел ситуацию в Башкортостане, где, по его мнению, сложилась «крайне неприглядная ситуация в сфере искусства». «В начале 90-х под шумок антисоветизма некие силы создали в Башкортостане культ предателя Родины, осужденного за измену Верховным судом СССР артиста балета Рудольфа Нуреева <...>. Его именем названа улица в Уфе, музей и балетная труппа в театре, ежегодно на средства бюджета организуется в его честь Международный фестиваль. Имя Нуреева, известного своей нетрадиционной сексуальной ориентацией, носит хореографический колледж», — говорится в заявлении.

Глава фракции называет Нуреева «развращенным западной культурой суперэгоистом», который якобы никогда не считал Башкортостан своей родиной.

«Разве не является продвижение чиновниками образа этого яркого представителя ЛГБД-сообщества (орфография сохранена — прим. ред.) открытой пропагандой гомосексуализма?», — говорится в заявлении, которое, как сообщили позже в парламенте, было передано для включения в повестку пленарного заседания.

В четверг спикер Госсобрания Константин Толкачев открыл заседание с этого вопроса и раскритиковал позицию КПРФ по поводу Нуреева. Он заявил, что «фракция КПРФ не придумала ничего лучше, как полить грязью выдающегося человека, неотъемлемую часть не только республиканской, не только российской, но и мировой культуры, человека, которым мы все гордимся».

«Я очень надеюсь, что то письмо, которое поступило мне за подписью руководителя фракции Юнира Кутлугужина, все-таки отражает его личное мнение, а не мнение всей фракции», — заявил спикер, добавив, что «Нуреева "пинать" много геройства не нужно».

В поддержку Толкачева выступили и во фракции «Единой России».

В свою очередь представитель КПРФ, зампредседателя Госсобрания Вадим Старов назвал данную ситуацию «недоразумением» и заявил, что во фракции КПРФ этот вопрос «не был согласован», отметили в пресс-службе парламента.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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