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Власти подтвердили сообщения о сбитом над ярославским НПЗ беспилотнике
Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Ярославской области Евраев сообщил о предотвращении атаки дрона на местный НПЗ.
«Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы», — написал Евраев в телеграм-канале.
По его словам, «пострадавших нет, возгорания нет».
Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о попытке атаки нефтеперерабатывающего завода в Ярославле утром в понедельник.
ПАО «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки, сообщается на сайте компании.
«Системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ) нефтеперерабатывающего завода "Славнефть-ЯНОС" была предотвращена атака беспилотника. На месте происшествия работают правоохранительные органы и специальные службы», — написал Евраев в телеграм-канале.
По его словам, «пострадавших нет, возгорания нет».
Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о попытке атаки нефтеперерабатывающего завода в Ярославле утром в понедельник.
ПАО «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки, сообщается на сайте компании.
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