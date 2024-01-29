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Бельгия присоединилась к массовым протестам фермеров
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Бельгия присоединилась к массовым протестам фермеров.
Бельгийские фермеры вслед за французскими аграриями вышли на крупнейшие автомагистрали. Сельхозтехника блокирует движение на дорогах.
Накануне на трассы выехали около 400 тракторов, пишет газета Het Laatste Nieuws. К утру понедельника дюжина тракторов также появилась в Брюсселе, на дорогах образовались пробки. Жители жалуются, что не могут вовремя попасть на работу. Некоторые учебные заведения из-за проблем с транспортом объявили о дистанционном обучении в понедельник.
Сообщается, что фермеры постепенно выходят на улицы в других городах, техника движется колоннами по шоссе.
Накануне вечером фермеры заблокировали распределительный центр бельгийской сети супермаркетов. Утром проезд был разблокирован. В сети утверждают, что обошлось без последствий для покупателей.
Тем временем массовые протесты фермеров проходят во Франции. В понедельник днем аграрии намерены заблокировать въезды в Париж.
Бельгийские фермеры вслед за французскими аграриями вышли на крупнейшие автомагистрали. Сельхозтехника блокирует движение на дорогах.
Накануне на трассы выехали около 400 тракторов, пишет газета Het Laatste Nieuws. К утру понедельника дюжина тракторов также появилась в Брюсселе, на дорогах образовались пробки. Жители жалуются, что не могут вовремя попасть на работу. Некоторые учебные заведения из-за проблем с транспортом объявили о дистанционном обучении в понедельник.
Сообщается, что фермеры постепенно выходят на улицы в других городах, техника движется колоннами по шоссе.
Накануне вечером фермеры заблокировали распределительный центр бельгийской сети супермаркетов. Утром проезд был разблокирован. В сети утверждают, что обошлось без последствий для покупателей.
Тем временем массовые протесты фермеров проходят во Франции. В понедельник днем аграрии намерены заблокировать въезды в Париж.
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