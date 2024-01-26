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Во Франции протестующие фермеры предупредили об «осаде» Парижа
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Во Франции протестующие фермеры в понедельник днем намерены заблокировать въезды в Париж.
Всего планируется семь «блокпостов» на основных автомагистралях, в профсоюзах назвали планируемую акцию «осадой» Парижа, пишет Le Monde.
Акции протеста также будут продолжены в других городах с утра в понедельник.
Полиция заявила об усилении мер безопасности. В воскресенье вечером министр внутренних дел объявил, что в понедельник будут привлечены 15 000 полицейских, чтобы «предотвратить въезд тракторов в Париж и в крупные города», а также «блокаду сельскохозяйственного рынка». При этом глава ведомства призвал сотрудников к «умеренности» со стороны полиции, которая должна не «вмешиваться в блокпосты», а «обеспечивать их безопасность», отмечает издание. В СМИ появились кадры, на которых видно, как к крупнейшему рынку Парижа стягивают бронетехнику жандармерии.
Ранее власть пошла на первые уступки в ответ на требования фермеров, однако профсоюзы посчитали эти меры недостаточными. В воскресенье министр сельского хозяйства заявил, что на этой неделе исполнительная власть объявит о новых мерах «в ответ на гнев фермеров». По его словам, будут приняты дополнительные меры, как на европейском, так и на национальном уровне».
Напомним, аграрии жалуются на огромные затраты на производство, которые в итоге не позволяют получать прибыль. Правительство не делает ничего для того, чтобы их труд был конкурентоспособным, говорят протестующие. Они жалуются на высокие ставки по банковским кредитам, выросшие цены на дизельное топливо и требуют льгот. Фермеры выражают недовольство импортом сельхозпродукции. Кроме того, аграрии критикуют чиновников за «чрезмерное рвение» в вопросах экологии и излишние, по их мнению, экологические нормы.
Протесты вспыхнули на прошлой неделе. В нескольких регионах фермеры блокировали автотрассы сельхозтехникой, стогами сена и кучами навоза. Контейнеры с отходами привозили прямо к зданиям местных администраций.
Всего планируется семь «блокпостов» на основных автомагистралях, в профсоюзах назвали планируемую акцию «осадой» Парижа, пишет Le Monde.
Акции протеста также будут продолжены в других городах с утра в понедельник.
Полиция заявила об усилении мер безопасности. В воскресенье вечером министр внутренних дел объявил, что в понедельник будут привлечены 15 000 полицейских, чтобы «предотвратить въезд тракторов в Париж и в крупные города», а также «блокаду сельскохозяйственного рынка». При этом глава ведомства призвал сотрудников к «умеренности» со стороны полиции, которая должна не «вмешиваться в блокпосты», а «обеспечивать их безопасность», отмечает издание. В СМИ появились кадры, на которых видно, как к крупнейшему рынку Парижа стягивают бронетехнику жандармерии.
Ранее власть пошла на первые уступки в ответ на требования фермеров, однако профсоюзы посчитали эти меры недостаточными. В воскресенье министр сельского хозяйства заявил, что на этой неделе исполнительная власть объявит о новых мерах «в ответ на гнев фермеров». По его словам, будут приняты дополнительные меры, как на европейском, так и на национальном уровне».
Напомним, аграрии жалуются на огромные затраты на производство, которые в итоге не позволяют получать прибыль. Правительство не делает ничего для того, чтобы их труд был конкурентоспособным, говорят протестующие. Они жалуются на высокие ставки по банковским кредитам, выросшие цены на дизельное топливо и требуют льгот. Фермеры выражают недовольство импортом сельхозпродукции. Кроме того, аграрии критикуют чиновников за «чрезмерное рвение» в вопросах экологии и излишние, по их мнению, экологические нормы.
Протесты вспыхнули на прошлой неделе. В нескольких регионах фермеры блокировали автотрассы сельхозтехникой, стогами сена и кучами навоза. Контейнеры с отходами привозили прямо к зданиям местных администраций.
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