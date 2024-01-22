Возрастное ограничение 18+
В Тюмени из-за коммунальной аварии девушка упала в яму с кипятком
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Тюмени из-за коммунальной аварии 21-летняя девушка упала в яму с кипятком.
Авария произошла накануне, 28 января, на тротуаре у жилого дома.
«В результате обвала асфальтированного покрытия тротуара вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени, 21-летняя девушка упала в образовавшуюся яму с кипятком. Потерпевшая получила ожоговые травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в СУ СК по региону.
В ведомстве возбудили уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования. В прокуратуре добавили, что вопрос подачи горячего водоснабжения и отопления по указанному адресу «на контроле ведомства».
Жители утверждают, что ранее в этом районе произошла череда коммунальных аварий. Еще в начале декабря начались перебои с отоплением. 23 января около 50 человек пришли на встречу с депутатом Тюменской областной думы Тамарой Казанцевой. По словам жильцов, перебои с отоплением начались 9 декабря в период 30-градусных морозов. «Температура в квартирах тогда опустилась ниже 15 градусов тепла. Ситуация нормализовалась к концу декабря, однако после Нового года снова стали происходить отключения, которые происходят едва ли не через день. Всего, по словам местных жителей, за указанный период произошло несколько десятков порывов», — сообщается на сайте Тюменской областной думы.
Жители обращались в различные инстанции, но положительного результата добиться не смогли.
В местных изданиях пишут, что у пострадавшей девушки ожоги 40%, она в реанимации.
Авария произошла накануне, 28 января, на тротуаре у жилого дома.
«В результате обвала асфальтированного покрытия тротуара вблизи дома, расположенного по улице 50 лет ВЛКСМ в городе Тюмени, 21-летняя девушка упала в образовавшуюся яму с кипятком. Потерпевшая получила ожоговые травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение», — сообщили в СУ СК по региону.
В ведомстве возбудили уголовное дело (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования. В прокуратуре добавили, что вопрос подачи горячего водоснабжения и отопления по указанному адресу «на контроле ведомства».
Жители утверждают, что ранее в этом районе произошла череда коммунальных аварий. Еще в начале декабря начались перебои с отоплением. 23 января около 50 человек пришли на встречу с депутатом Тюменской областной думы Тамарой Казанцевой. По словам жильцов, перебои с отоплением начались 9 декабря в период 30-градусных морозов. «Температура в квартирах тогда опустилась ниже 15 градусов тепла. Ситуация нормализовалась к концу декабря, однако после Нового года снова стали происходить отключения, которые происходят едва ли не через день. Всего, по словам местных жителей, за указанный период произошло несколько десятков порывов», — сообщается на сайте Тюменской областной думы.
Жители обращались в различные инстанции, но положительного результата добиться не смогли.
В местных изданиях пишут, что у пострадавшей девушки ожоги 40%, она в реанимации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Смертельная авария произошла в Богдановичском районе
22 января 2024
22 января 2024
Жильцам «невезучих домов» на Авиаторов в Екатеринбурге объяснили большие квитанции морозами
24 января 2024
24 января 2024