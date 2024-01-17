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Во Франции проходят массовые протесты фермеров, недовольных политикой правительства

18.15 Среда, 24 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
По всей Франции продолжаются массовые протесты фермеров, недовольных экономической политикой правительства в сфере сельского хозяйства.

В нескольких регионах аграрии блокируют автотрассы сельхозтехникой, стогами сена и кучами навоза. Контейнеры с навозом и отходы привозят прямо к зданиям местных администраций.

Сегодня утром шоссе между Брюсселем и Парижем было перекрыто сотней фермеров, причем большинство из них — молодые люди,
пишет Le Monde. Фермеры разбили на месте базовый лагерь. Аграрии жалуются на огромные затраты на производство, которые в итоге не позволяют получать прибыль. Правительство не делает ничего для того, чтобы их труд был конкурентоспособным, говорят протестующие. Они жалуются на высокие ставки по банковским кредитам, выросшие цены на дизельное топливо и требуют льгот.

Также сегодня утром длинная процессия тракторов направилась в префектуру Блуа. Фермеры остановились перед офисом по биоразнообразию, которое курирует экологические вопросы, и оставили там два контейнера навоза. Фермеры критикуют чиновников за «чрезмерное рвение» в вопросах экологии, в том числе за избыточный контроль «содержания канав», «стрижки живой изгороди» и квот на воду.

«Цены на зерновые значительно упали за последние месяцы, но наши затраты по-прежнему очень высоки», — цитирует издание одного из производителей зерновых культур.

Накануне около сотни транспортных средств, в том числе три десятка тракторов, заблокировали автотрассу в департаменте Дром, сообщал телеканал BFMTV.

Профсоюзы заявили, что намерены продолжать протестные акции по всей стране. На этой неделе аграрии встречались с правительством, встреча длилась более двух часов, однако переговоры, как заявили в профсоюзе, зашли в тупик.

На фоне протестов президент Франции Эммануэль Макрон потребовал от правительства «полной вовлеченности» в проблему и скорейшего принятия конкретных мер. В среду власти Франции заявили, что «услышали гнев фермеров», пишут местные издания.

Добавим, что протесты не обошлись без жертв. Накануне вечером на заблокированной трассе автомобиль сбил троих человек — мать, отца и их 12-летнюю дочь. Они стояли за блоком из соломы среди протестующих. 35-летняя женщина скончалась на месте, девочка от полученных травм умерла в больнице. За жизнь мужчины борются врачи. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о непредумышленном убийстве.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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