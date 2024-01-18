Возрастное ограничение 18+

В ГД внесли законопроект, который запрещает продавать энергетики несовершеннолетним

19.11 Вторник, 23 января 2024
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Госдуму во вторник внесли законопроект, который устанавливает запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории РФ.

Авторы документа — группа из 24 депутатов ГД, в том числе глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Депутаты считают, что такие напитки могут нанести вред здоровью и привести к обострению психических заболеваний. «Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — говорится в пояснительной записке.

Законопроект использует такое определение: «Безалкогольный тонизирующий напиток — безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе».

Как отмечают в пояснении депутаты, в 65 регионах уже приняты законодательные акты, которые ограничивают продажу таких напитков, в том числе детям.

Еще одно ограничение касается тары. Предлагается запретить продажу таких напитков в таре объемом более 500 миллилитров. По мнению депутатов, ограничение объема «станет существенным механизмом борьбы с избыточным потреблением».

За нарушения предполагается ответственность, сейчас готовят изменения в КоАП.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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