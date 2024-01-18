Возрастное ограничение 18+
В ГД внесли законопроект, который запрещает продавать энергетики несовершеннолетним
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
В Госдуму во вторник внесли законопроект, который устанавливает запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих (в том числе энергетических) напитков несовершеннолетним на территории РФ.
Авторы документа — группа из 24 депутатов ГД, в том числе глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Депутаты считают, что такие напитки могут нанести вред здоровью и привести к обострению психических заболеваний. «Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект использует такое определение: «Безалкогольный тонизирующий напиток — безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе».
Как отмечают в пояснении депутаты, в 65 регионах уже приняты законодательные акты, которые ограничивают продажу таких напитков, в том числе детям.
Еще одно ограничение касается тары. Предлагается запретить продажу таких напитков в таре объемом более 500 миллилитров. По мнению депутатов, ограничение объема «станет существенным механизмом борьбы с избыточным потреблением».
За нарушения предполагается ответственность, сейчас готовят изменения в КоАП.
Авторы документа — группа из 24 депутатов ГД, в том числе глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.
Депутаты считают, что такие напитки могут нанести вред здоровью и привести к обострению психических заболеваний. «Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — говорится в пояснительной записке.
Законопроект использует такое определение: «Безалкогольный тонизирующий напиток — безалкогольный напиток, содержащий тонизирующие вещества (компоненты), в том числе растительного происхождения, в количестве, достаточном для обеспечения тонизирующего эффекта на организм человека, за исключением чая, кофе и напитков на их основе».
Как отмечают в пояснении депутаты, в 65 регионах уже приняты законодательные акты, которые ограничивают продажу таких напитков, в том числе детям.
Еще одно ограничение касается тары. Предлагается запретить продажу таких напитков в таре объемом более 500 миллилитров. По мнению депутатов, ограничение объема «станет существенным механизмом борьбы с избыточным потреблением».
За нарушения предполагается ответственность, сейчас готовят изменения в КоАП.
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