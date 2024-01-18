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Samsung разрабатывает датчик для измерения глюкозы, который не требует прокола
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
Компания Samsung разрабатывает неинвазивный мониторинг глюкозы в крови (то есть тот, который не требует прокола).
По словам представителей компании, они рассчитывают вывести датчики на рынок в течение пяти лет, пишет Bloomberg.
Современные устройства для измерения сахара в крови требуют прокола кожи — и обычные глюкометры, где для анализа берется капля крови, и системы мониторинга сахара с датчиками, которые с помощью тонкой иглы крепятся на руку.
Разработкой так называемых неинвазивных глюкометров уже давно занимаются крупнейшие технологические компании совместно с ведущими медцентрами. Так, например, Apple примерно с 2010 года работает над устройством для измерения уровня глюкозы, которое не потребует прокалывать кожу. По данным издания, в компании добились определенных успехов, однако продукт может появиться на рынке только через несколько лет.
Неинвазивные глюкометры и системы мониторинга особенно ждут люди с сахарным диабетом, которым приходится не один раз в день делать болезненные проколы. Добавим, что, например, в Свердловской области, по данным Минздрава, около 170 тысяч больных сахарным диабетом (162 тысячи имеют II тип, у остальных — I тип).
И Samsung, и Apple также работают над улучшением непрерывного мониторинга артериального давления, пишет издание.
По словам представителей компании, они рассчитывают вывести датчики на рынок в течение пяти лет, пишет Bloomberg.
Современные устройства для измерения сахара в крови требуют прокола кожи — и обычные глюкометры, где для анализа берется капля крови, и системы мониторинга сахара с датчиками, которые с помощью тонкой иглы крепятся на руку.
Разработкой так называемых неинвазивных глюкометров уже давно занимаются крупнейшие технологические компании совместно с ведущими медцентрами. Так, например, Apple примерно с 2010 года работает над устройством для измерения уровня глюкозы, которое не потребует прокалывать кожу. По данным издания, в компании добились определенных успехов, однако продукт может появиться на рынке только через несколько лет.
Неинвазивные глюкометры и системы мониторинга особенно ждут люди с сахарным диабетом, которым приходится не один раз в день делать болезненные проколы. Добавим, что, например, в Свердловской области, по данным Минздрава, около 170 тысяч больных сахарным диабетом (162 тысячи имеют II тип, у остальных — I тип).
И Samsung, и Apple также работают над улучшением непрерывного мониторинга артериального давления, пишет издание.
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