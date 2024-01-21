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Надеждин собрал 101 тысячу подписей для регистрации кандидатом в президенты РФ

14.57 Вторник, 23 января 2024
Очередь в штаб Надеждина в Екатеринбурге. Фото: Вечерние ведомости
Штаб Бориса Надеждина, выдвинутого в качестве кандидата в президенты партией «Гражданская инициатива», собрал больше 100 тысяч подписей в 75 регионах.

Однако сбор будет продолжен в регионах, чтобы обеспечить запас «идеальных» подписей, сообщается в телеграм-канале Надеждина.

«Мы уже собрали 101 тысячу подписей. Эти подписи неидеальные! В ЦИК нужно будет подать 105 000 идеальных подписей. Таких, к которым нельзя придраться», — говорится в сообщении. На сайте штаба была выставлена цель в 150 000 подписей.

Во вторник в штабе уточнили, что на данный момент только 63,6% собранных подписей оцениваются отделом проверки «как хорошие».

Добавим, что штаб Надеждина в Свердловской области собрал максимально допустимое число подписей (с региональной регистрацией). «Мы больше не принимаем граждан с регистрацией в Свердловской области <...> От региона нельзя подать больше 2,5 тыс. подписей, у нас есть и нужное количество, и запас. Сейчас все силы штаба сосредотачиваются на помощь отстающим регионам», — заявили в штабе.

Напомним, в минувшие выходные у штаба Надеждина в Екатеринбурге выстроились длинные очереди из желающих поставить подпись.

Всего об участии в президентских выборах заявили 11 человек. На сегодня регистрацию в качестве кандидатов в президенты России прошли Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ), следует из данных на сайте ЦИК. Документы для регистрации самовыдвиженца Владимира Путина кандидатом на президентских выборах ЦИК приняла накануне, 22 января.

Сергей Бабурин, Андрей Богданов, Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Ирина Свиpидова должны сдать 100 тысяч подписей (если с запасом, то 105 тысяч) до 31 января, так как они выдвинуты партиями без представительства в Госдуме. Кроме того, есть ещё два самовыдвиженца — Анатолий Баташев и Рада Русских, для попадания в бюллетень они должны собрать 300 тысяч подписей (с запасом — 315 тысяч).

Выборы состоятся с 15 по 17 марта этого года, в некоторых регионах выборы будут проходить в том числе с использованием электронного голосования.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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