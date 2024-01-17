Возрастное ограничение 18+
Минздрав: после землетрясения в Алматы 44 человека обратились за медпомощью
Иллюстрация: Андрей Гоголев/Вечерние ведомости
После сильного землетрясения, которое произошло минувшей ночью, в Алматы 44 человека обратились за помощью к врачам, сообщили в Минздраве Казахстана.
«На сегодняшнее утро, начиная с часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей», — говорится в сообщении.
Среди взрослых три человека госпитализированы, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение. Медпомощь потребовалась также десяти детям, пятеро из них госпитализированы, еще пятерых отправили на амбулаторное лечение.
По сообщениям местных изданий, три человека получили травмы, выпрыгнув со второго и третьего этажа жилых домов, еще несколько человек пострадали, когда выбегали из дома.
Минувшей ночью скорая и все многопрофильные стационары, в том числе детские, работали в усиленном режиме. В школах и колледжах города во вторник отменили занятия. Ночью учебные заведения были открыты в качестве пунктов приема населения.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло возле границы Казахстана и Кыргызстана, в 264 км от Алматы.
«На сегодняшнее утро, начиная с часу ночи, в Алматы за медицинской помощью обратились 44 человека с различными формами травм, легкой и средней степени тяжести, как ушибы головы, защемления, растяжения конечностей», — говорится в сообщении.
Среди взрослых три человека госпитализированы, 31 человек отправлен на амбулаторное лечение. Медпомощь потребовалась также десяти детям, пятеро из них госпитализированы, еще пятерых отправили на амбулаторное лечение.
По сообщениям местных изданий, три человека получили травмы, выпрыгнув со второго и третьего этажа жилых домов, еще несколько человек пострадали, когда выбегали из дома.
Минувшей ночью скорая и все многопрофильные стационары, в том числе детские, работали в усиленном режиме. В школах и колледжах города во вторник отменили занятия. Ночью учебные заведения были открыты в качестве пунктов приема населения.
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло возле границы Казахстана и Кыргызстана, в 264 км от Алматы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Два человека пострадали в ДТП под Берёзовским
17 января 2024
17 января 2024
Пожилой екатеринбуржец с внучкой попали в ДТП на ЕКАД
15 января 2024
15 января 2024
Пожар в Невьянске унёс жизни двух человек
22 января 2024
22 января 2024