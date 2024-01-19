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С Киркорова взыскали почти 8 млн рублей из-за налоговой задолженности

17.39 Понедельник, 22 января 2024
Фото: Юлия Медведева/Вечерние ведомости
Сегодня суд в Москве взыскал 7 972 985 рублей с Филиппа Киркорова в пользу налоговой инспекции. В суде заявили о задолженности по налогам и сборам.

«Мировой судья судебного участка № 374 Таганского района Москвы, рассмотрев заявление о взыскании задолженности, вынес судебный приказ о взыскании с Киркорова Филиппа Бедроса в пользу инспекции Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве задолженность за 2022 год по налогам и сборам в размере 7 972 985 рублей», — указано в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы.

Александр Добровинский, адвокат Киркорова, заявил «Известиям», что Киркоров честный налогоплательщик, однако допустил, что взгляды бухгалтера и налоговой могут расходиться.

«Думаю, вернее, знаю, что Филипп Киркоров — порядочный и честный налогоплательщик. Другое дело, что взгляд бухгалтера Филиппа может расходиться со взглядом налоговой. Это часто бывает. Арбитражные, да и районные суды завалены подобного рода спорами», — цитируют «Известия» Добровинского.

В силу судебный приказ пока не вступил.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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